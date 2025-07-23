В России высказались о шагах Москвы в конфликте с Баку

Депутат Затулин заявил о снижении интереса Баку к отношениям с Москвой

Мы должны внимательно рассмотреть внутреннюю ситуацию в Азербайджане, вместо того, что бы умиротворять президента Ильхама Алиева, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Затулин отметил, что Азербайджан в результате всех событий в Нагорном Карабахе вышел на другой уровень и уже не так заинтересован в отношениях с Россией. Вместо этого он показывает, что отношения очень напряженные, и хочет обратить на себя внимание тех, кто против Москвы, указал он. По мнению депутата, руководство страны должно сделать из этого глубокие выводы.

«Из этого вовсе не следует, что мы тоже должны срываться на крик или устраивать поголовную облаву на азербайджанских торговцев на наших рынках. Это было наиболее глупым поведением, которое будет использовано самим Баку для доказательства того, что у нас в России одни азербайджанофобы. Напротив, мы должны внимательно рассмотреть внутреннюю ситуацию в Азербайджане. Нам нужно поддержать тех в Армении, кто выступает против предательского курса премьера Никола Пашиняна», — считает Затулин.

Он отметил, что России нужно проявить гуманитарные жесты в отношении населения Нагорного Карабаха и тех руководителей этого региона, которые вынуждены были сдаться Азербайджану. Он назвал позором то, что при российском присутствии эти люди оказались схвачены и теперь сидят в тюрьмах.

Вместо этого мы подписывали декларации о союзничестве, устраивали бесконечные помпезные визиты для того, чтобы как-то умиротворить президента Азербайджана. Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

«Президент Азербайджана свой выбор сделал. (...) Это никакая не трагедия, но нужно назвать вещи своими именами, нужно научиться этому противодействовать. А такие возможности у нас есть, просто надо к ним прибегнуть», — заключил парламентарий.

Ранее в Кремле прокомментировали разногласия Москвы и Баку по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы по этому вопросы не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран.

