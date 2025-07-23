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02:24, 23 июля 2025Россия

В российском регионе объявили опасность атаки дронов ВСУ

На всей территории Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Ивановской области. Об этом информирует правительство региона в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что система предупреждения атак приведена в действие. Сотрудники спецслужбы держат ситуацию на мониторинге, отслеживая обстановку.

В правительстве призвали местных жителей сохранять бдительность и следить за дальнейшими оповещениями из оперативного штаба.

Ранее, вечером 22 июля, сообщалось, что в двух российских городах раздались взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) отражала атаку вражеских беспилотников. Очевидцы рассказали, что увидели вспышки в небе и услышали серию взрывов. По словам местных жителей, БПЛА летели на низкой высоте.

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