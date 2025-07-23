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19:13, 23 июля 2025Моя страна

В российском зоопарке устроили новоселье для Тиграна и Леи

В калининградском зоопарке устроили новоселье для льва Тиграна и львицы Леи
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

В калининградском зоопарке устроили новоселье для львов Тиграна и Леи. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

Сотрудники зоопарка начали обустраивать новое жилище еще в прошлом году, объединив два вольера в один. Животные уже освоились в новых апартаментах. В ближайшее время у них появится помещение с бассейном.

Кроме того, паре приготовили небольшой подарок — лошадь, сделанную из пожарных шлангов. Тигран первый облюбовал игрушку. «Кажется, Тиграну игрушка-конь понравилась. Судя по всему, Лее очень хочется подойти к игрушке, а Тигран ее не пускает», — прокомментировали ситуацию сотрудники зоопарка.

Ранее сообщалось, что малыш-трубкозуб из нижегородского зоопарка «Лимпопо» научился «разговаривать» и попал на видео.

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