В США высказались о переговорах Москвы и Киева

Полковник Макгрегор: Зеленскому наплевать на Стамбул, он ждет поставки ракет

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах с Россией, ему нужно только новое западное оружие. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

По его словам, украинский лидер ждет поставку ракет и беспилотников. «Ему все равно что будет со страной и украинцами», — сказал Макгрегор.

При этом, по словам полковника, передавать оружие уже некому, поскольку «Украина фактически превратилась в кладбище». Он усомнился, что Зеленский обеспокоен этим.

Ранее президент Зеленский рассказал о связанном с Taurus обещании канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. По его словам, они договорились не обсуждать публично поставки ракет Taurus Киеву.

