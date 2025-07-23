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18:11, 23 июля 2025Мир

В США высказались о работе ТЦК на Украине

Экс-посол США Макфол о ТЦК: У людей должно быть право не идти на военную службу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фот: Chris McGrath / Getty Images

Бывший посол США Майкл Макфол, комментируя видео с работой территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине, заявил, что у людей должно быть право не идти на военную службу. Об этом он высказался в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«У человека должно быть право не идти на военную службу и делать что-то другое. В моей стране во время войны во Вьетнаме были люди, которых называли "сознательные отказчики". И я уважал этих людей. Это должно быть частью гражданского общества», — отметил он.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине. Он указал на то, что молодых украинцев, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт.

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