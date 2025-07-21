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08:36, 21 июля 2025Мир

Во Франции раскритиковали насильственную мобилизацию на Украине

Дюпон-Эньян призвал Запад проснуться после кадров с мобилизацией на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине.

Он отметил, что молодых украинцев, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт.

«Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — отмечается в посте.

Ранее жители одного из украинских сел в Тернопольской области не пустили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в свой населенный пункт.

До этого нардеп Артем Дмитрук заявил, что в Одессе намерены усилить мобилизацию. Для этого, по его словам, туда направят сотрудников ТЦК из западных областей страны.

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