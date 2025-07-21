Во Франции раскритиковали насильственную мобилизацию на Украине

Дюпон-Эньян призвал Запад проснуться после кадров с мобилизацией на Украине

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х резко раскритиковал насильственную мобилизацию на Украине.

Он отметил, что молодых украинцев, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт.

«Это та "демократия", которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — отмечается в посте.

Ранее жители одного из украинских сел в Тернопольской области не пустили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в свой населенный пункт.

До этого нардеп Артем Дмитрук заявил, что в Одессе намерены усилить мобилизацию. Для этого, по его словам, туда направят сотрудников ТЦК из западных областей страны.