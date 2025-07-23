В ЦАХАЛ прокомментировали признание Западного берега территорией Израиля

ЦАХАЛ: Оперативные действия на Западном берегу продолжаются в обычном режиме

Оперативные действия на Западном берегу реки Иордан продолжаются в обычном режиме. Так на фоне принятия резолюции Кнессета о признании этой территории израильской заявила представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«ЦАХАЛ на данный момент продолжает вести оперативные действия как и раньше, в обычном режиме, нацеленные на уничтожение террористической опасности», — сказала она.

По ее словам, израильская армия действует в рамках закона и решений правительства.

Ранее Кнессет Израиля одобрил резолюцию, согласно которой Западный берег реки Иордан признается его территорией. За документ, в котором говорится, что это «неотъемлемая часть исторической, культурной и духовной родины еврейского народа», проголосовал 71 депутат, 13 выступили против резолюции.