Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 23 июля 2025Мир

В ЦАХАЛ прокомментировали признание Западного берега территорией Израиля

ЦАХАЛ: Оперативные действия на Западном берегу продолжаются в обычном режиме
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Оперативные действия на Западном берегу реки Иордан продолжаются в обычном режиме. Так на фоне принятия резолюции Кнессета о признании этой территории израильской заявила представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«ЦАХАЛ на данный момент продолжает вести оперативные действия как и раньше, в обычном режиме, нацеленные на уничтожение террористической опасности», — сказала она.

По ее словам, израильская армия действует в рамках закона и решений правительства.

Ранее Кнессет Израиля одобрил резолюцию, согласно которой Западный берег реки Иордан признается его территорией. За документ, в котором говорится, что это «неотъемлемая часть исторической, культурной и духовной родины еврейского народа», проголосовал 71 депутат, 13 выступили против резолюции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главреда Baza арестовали по делу о взятках полицейским. Адвокат заявил, что единственное доказательство — старое фото с банкомата

    Стали известны параметры возможной сделки США и ЕС по тарифам

    Буданов высказался о врагах Украины в команде Трампа

    Бывший игрок НХЛ заработает в ЦСКА десятки миллионов рублей за год

    Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

    Напавший на коллег с луком и стрелами россиянин попал на видео

    Глава МИД Израиля встретился с Зеленским

    Попавшийся с бомбой россиянин Попадейкин попал за решетку на 20 лет

    Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после приземления самолета в Европе

    Главы делегаций России и Украины начали встречу тет-а-тет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости