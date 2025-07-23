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19:49, 23 июля 2025Моя страна

Велосипедист встретил в дороге дворняжку и стал путешествовать с ней по России

Велосипедист из Иркутска нашел пса Колбасу и стал путешествовать с ним по России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Велосипедист из Иркутска стал путешествовать по России с дворняжкой, которую встретил на дороге. Об этом пишет Telegram-канал Mash Babr.

22-летний Даня Толстиков начал путешествие из Иркутска в Питер на велосипеде 1 мая. Его маршрут пролегал через Казахстан. Когда он выезжал из города Сарыколь, он повстречал бездомного пса, который за ним увязался. По неизвестной причине собака бежала рядом с велосипедом целых десять километров. В какой-то момент выбившийся из сил пес не оставил Толстикову выбора: велосипедисту пришлось забрать нового друга с собой.

Парень назвал собаку Колбасой, в ближайшем городе он отвел ее к ветеринару и получил все необходимые справки для пересечения границы. Собака оказалась полностью здорова. Толстиков и Колбаса уже добрались до Урала.

Ранее сообщалось, что на одном из судов, курсирующих у берегов Камчатки, уже пять лет в числе экипажа есть необычный член команды — рыжий кот по кличке Симба. Пушистый моряк не пропускает ни одного рейса, сопровождая своих двуногих коллег в морских путешествиях и выполняя роль талисмана «на удачу».

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