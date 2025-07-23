Верховный муфтий региона России назвал мусульман примитивно размышляющими

Верховный муфтий Башкирии Биргалин назвал мусульман примитивно размышляющими

Верховный муфтий Башкирии Айнур Биргалин назвал мусульман «очень интересными и примитивно размышляющими» из-за того, что они не стремятся к онлайн-образованию. Видео со своими рассуждениями он опубликовал в Telegram.

По словам Биргалина, когда нужно собраться на субботник, «покушать вместе» или провести мероприятие, мусульман охватывает чувство единства. Однако проекты, сплачивающие ум и дающие образование, игнорируются. «Запуск какого-то интернет-ресурса. То, что сегодня очень важно! Оно будет охватывать всю Россию, даже людей за пределами нашей родины. Вот это людей не особо беспокоит», — сказал муфтий, подчеркнув, что в каких-то аспектах это может быть важнее субботников.

До этого Биргалин рассказывал о работе над онлайн-платформой для исламского образования, также выполняющей функции стримингового сервиса. По задумке авторов, в приложении будут находиться уроки, проповеди, фильмы и мультфильмы для мусульман. По словам муфтия, разработка проводится бесплатно, однако остаются сопутствующие расходы на сумму в 1,2 миллиона рублей, в связи с чем он открыл сбор пожертвований, подчеркнув, что это «милостыня, которая будет приносить награду даже после вашей смерти».

Ранее Биргалин высказался о предсказаниях, которые якобы делает американский мультсериал «Симпсоны». Муфтий подчеркнул, что с помощью шоу «закулисные дирижеры» не предсказывают будущее, а готовят человечество к пандемиям и другим катаклизмам.