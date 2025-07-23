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13:18, 23 июля 2025Россия

Верховный муфтий региона России назвал мусульман примитивно размышляющими

Верховный муфтий Башкирии Биргалин назвал мусульман примитивно размышляющими
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Верховный муфтий Башкирии Айнур Биргалин назвал мусульман «очень интересными и примитивно размышляющими» из-за того, что они не стремятся к онлайн-образованию. Видео со своими рассуждениями он опубликовал в Telegram.

По словам Биргалина, когда нужно собраться на субботник, «покушать вместе» или провести мероприятие, мусульман охватывает чувство единства. Однако проекты, сплачивающие ум и дающие образование, игнорируются. «Запуск какого-то интернет-ресурса. То, что сегодня очень важно! Оно будет охватывать всю Россию, даже людей за пределами нашей родины. Вот это людей не особо беспокоит», — сказал муфтий, подчеркнув, что в каких-то аспектах это может быть важнее субботников.

До этого Биргалин рассказывал о работе над онлайн-платформой для исламского образования, также выполняющей функции стримингового сервиса. По задумке авторов, в приложении будут находиться уроки, проповеди, фильмы и мультфильмы для мусульман. По словам муфтия, разработка проводится бесплатно, однако остаются сопутствующие расходы на сумму в 1,2 миллиона рублей, в связи с чем он открыл сбор пожертвований, подчеркнув, что это «милостыня, которая будет приносить награду даже после вашей смерти».

Ранее Биргалин высказался о предсказаниях, которые якобы делает американский мультсериал «Симпсоны». Муфтий подчеркнул, что с помощью шоу «закулисные дирижеры» не предсказывают будущее, а готовят человечество к пандемиям и другим катаклизмам.

ЖЗЛ
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