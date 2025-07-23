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13:32, 23 июля 2025Россия

Володин похвалил КПРФ за пересмотр отношения к Сталину

Володин похвалил КПРФ за пересмотр отношения к Сталину
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил КПРФ за пересмотр позиции по отношению к Иосифу Сталину. Об этом он заявил на последнем пленарном заседании весенней сессии, трансляция которого велась на сайте законодательного органа.

«Действительно, трагедия — распад страны, а сейчас мы это понимаем, анализируем, как никогда, переживая за это, потому что многие процессы воспринимаются более объективно, чем ранее. И фракция КПРФ пересмотрела свое отношение и к Сталину, и к XX-му съезду», — сказал Володин.

Он назвал это событие очень важным и счел признаком силы пересмотр позиции партии по отношению к советскому лидеру. Сам Сталин, как отметил Володин, сделал все для победы в Великой Отечественной войне. «Большое видится на расстоянии», — заключил спикер нижней палаты парламента

В июле съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина. Члены партии сочли необходимым признать доклад Хрущева политически предвзятым и связали свою позицию с необходимостью восстановления полноты исторической справедливости в отношении Сталина.

ЖЗЛ
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