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08:22, 23 июля 2025Россия

ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

Губернатор Шапша: ПВО сбила два беспилотника над Калужской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались атаковать беспилотниками Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона противника на территории Кировского и Барятинского районов. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях инфраструктуры не поступала. На местах работаю оперативные группы.

Ранее Минобороны России проинформировало о перехвате 33 беспилотников над шестью регионами России. Сообщалось, что 12 дронов сбили над Тульской областью, 11 — над Ростовской, 6 — над Нижегородской, 2 — над Брянской и по одному над Калужской и Курской областями.

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