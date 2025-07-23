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15:05, 23 июля 2025Из жизни

Женщина подговорила любовника расправиться с ее бывшим мужем

В Греции бывшую жену американского профессора заподозрили в его убийстве
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Andronos Haris / Shutterstock / Fotodom

В Греции с американским профессором польского происхождения Пшемыславом Езерским расправились на улице. Как пишет CNN, полиция заподозрила в преступлении его бывшую жену.

Езерский развелся с женой, чье имя не называется, в 2021 году. У супругов остались близнецы, и они стали судиться за них. Женщина была гречанкой, и дети жили с ней в Афинах. Их отец жил в США и получил от суда разрешение забрать детей на месяц. 4 июля на него напали, когда он шел к дому бывшей жены за близнецами. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся.

Стрелявшим оказался любовник женщины. У него было еще три сообщника. По их словам, стрелявший утверждал, что хочет лишь напугать профессора, чтобы тот не забирал детей. Они не ожидали, что он и правда будет стрелять. После произошедшего сообщники уверились, что за нападением стоит бывшая жена Езерского. По их мнению, она могла подговорить любовника заступиться за нее.

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Сам стрелявший отрицает ее причастность. По его словам, он сам решил напасть на Езерского. «Я делал все это для [нее] и наших детей, чтобы у нас была нормальная жизнь без проблем», — объяснил он. Мужчина отметил, что у профессора были проблемы с алкоголем и женщина боялась отдавать ему детей. Она думала, что он может забрать их в Америку навсегда. Друзья Езерского утверждают, что обвинения в алкоголизме безосновательны.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии расправилась с мужем в день рождения дочери, позвав на помощь любовника. Вместе они спрятали останки мужчины в стальной бочке и залили бетоном.

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