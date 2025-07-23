Женщина подговорила любовника расправиться с ее бывшим мужем

В Греции бывшую жену американского профессора заподозрили в его убийстве

В Греции с американским профессором польского происхождения Пшемыславом Езерским расправились на улице. Как пишет CNN, полиция заподозрила в преступлении его бывшую жену.

Езерский развелся с женой, чье имя не называется, в 2021 году. У супругов остались близнецы, и они стали судиться за них. Женщина была гречанкой, и дети жили с ней в Афинах. Их отец жил в США и получил от суда разрешение забрать детей на месяц. 4 июля на него напали, когда он шел к дому бывшей жены за близнецами. Неизвестный несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся.

Стрелявшим оказался любовник женщины. У него было еще три сообщника. По их словам, стрелявший утверждал, что хочет лишь напугать профессора, чтобы тот не забирал детей. Они не ожидали, что он и правда будет стрелять. После произошедшего сообщники уверились, что за нападением стоит бывшая жена Езерского. По их мнению, она могла подговорить любовника заступиться за нее.

Сам стрелявший отрицает ее причастность. По его словам, он сам решил напасть на Езерского. «Я делал все это для [нее] и наших детей, чтобы у нас была нормальная жизнь без проблем», — объяснил он. Мужчина отметил, что у профессора были проблемы с алкоголем и женщина боялась отдавать ему детей. Она думала, что он может забрать их в Америку навсегда. Друзья Езерского утверждают, что обвинения в алкоголизме безосновательны.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии расправилась с мужем в день рождения дочери, позвав на помощь любовника. Вместе они спрятали останки мужчины в стальной бочке и залили бетоном.

