Женщина выжила после аварии и рассказала о видениях ада и рая

В США попавшая в аварию женщина рассказала об увиденном загробном мире

Жительница штата Флорида, США, Йога Премананда рассказала о видениях загробного мира, которые пришли к ней во время аварии в 2003 году. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Премананды, она попала в аварию, когда ехала к другу из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. В тот момент она находилась в состоянии наркотического опьянения, потеряла управление и вылетела с дороги. Как рассказывает женщина, она начала задыхаться и оказалась на «той стороне».

Премананда утверждает, что сначала увидела ад. Он, по ее словам, был похож на яму, в которой горел погребальный костер. В нем кричали души грешников. Затем перед женщиной якобы появился архангел Рафаил в солнцезащитных очках, плаще и шляпе, который проводил ее в зал ожидания перед раем. «Размеры комнаты были странными; стены были тенями, и они казались холодными и горячими, сухими и влажными», — вспомнила Премананда.

Как заверяет женщина, после она вошла в длинный белый туннель с другими душами. Все они ждали решения Рафаила, который просматривал бумаги каждого и ставил на них штампы. «Он получил разрешение от Бога спасти мою жизнь», — заявила Премананда. Она уверена, что благодаря этому очнулась за рулем машины, нормально стоящей посреди дороги. По словам женщины, ангел сотворил чудо и вернул ее в момент, когда аварии еще не произошло.

Премананда призналась, что пережитый опыт изменил ее. «Ад многому меня научил; я поняла, как важно проявлять сострадание к другим, — объяснила она. — Я не боюсь испытать это снова и счастлива, что смогла вырваться из рамок, которые мы создаем для себя и которые в долгосрочной перспективе только вредят нам».

Ранее сообщалось, что жительница Греции пережила двухминутную клиническую смерть и встретила хвостатых синих существ, похожих на персонажей фильма «Аватар». «Они выглядели как люди, но на щеках у них были нежные розовые жабры», — рассказала она.