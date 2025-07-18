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00:00, 18 июля 2025Из жизни

Женщина рассказала о странных видениях во время клинической смерти

В Греции женщина пережила клиническую смерть и встретила синих существ
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

Жительница Греции пережила двухминутную клиническую смерть и встретила хвостатых синих существ, похожих на персонажей фильма «Аватар». Об этом она рассказала Need To Know (NTK).

49-летняя Николь Миус попала в больницу после выкидыша. Она была в крайне тяжелом состоянии и постоянно теряла сознание. Затем, по ее словам, все вокруг изменилось. Она оказалась в сине-белом коридоре, который казался ей живым. После странного коридора она оказалась в огромном пространстве, залитом всеми цветами радуги. «Это пространство было больше любого земного сооружения, и все вокруг пульсировало, как биение сердца», — описала женщина свое видение.

Следующим видением были два синих существа на мраморных тронах. «Они выглядели как люди, но на щеках у них были нежные розовые жабры. Я помню, что видела их рыбьи хвосты, а не ноги, покрытые чешуей», — рассказала Миус.

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Существа, по словам гречанки, сказали, что ей не суждено иметь детей, однако у нее есть другой дар. Он заключается в том, чтобы рассказать другим людям о потустороннем мире. Миус говорит, что проведенное в таинственном пространстве время показалось ей целой жизнью, однако на самом деле она пережила клиническую смерть, которая длилась две минуты.

Женщина уверена, что видела таинственных мудрецов абгаллу, которые описаны в шумеро-аккадской мифологии. По легенде, их создал бог мудрости Энки, и они основали первые семь городов на Земле. Шумеры изображали абгаллу в виде людей с птичьими крыльями или рыбьими хвостами. Миус утверждает, что они приказали ей рассказать людям, что любовь сильнее смерти.

Ранее основатель американской благотворительной компании Omaze рассказал о видениях загробного мира во время клинической смерти. Он заявил, что будто бы смотрел на поверхность океана с огромного расстояния.

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