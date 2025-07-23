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20:29, 23 июля 2025Забота о себе

Женщинам подсказали способ оценить состояние здоровья по менструальным выделениям

Гинеколог Илюхина: Болезненные менструации указывают на эндометриоз
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hazal Ak / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщины могут оценить состояние здоровья по менструальным выделениям. В своем Telegram-канале она подсказала способ это сделать.

«Обильные и скудные выделения могут говорить о многих проблемах — от анемии до дисфункции яичников», — пояснила Илюхина. Также она отметила, что женщинам следует обратить внимание на болезненность менструации, так как она может указывать на воспаление, эндометриоз или гормональный сбой.

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Если цикл является нерегулярным, то это может говорить о стрессе, синдроме поликистозных яичников или проблемах с щитовидной железой, добавила медик. В заключение Илюхина посоветовала не списывать перечисленные симптомы на то, что они есть у всех, а посетить врача, особенно если подобные проблемы повторяются во время каждой менструации.

Ранее физиотерапевт Джо Уэйкфилд-Скарр посоветовала женщинам не отказываться от бюстгальтеров. В противном случае, по ее словам, обвиснет грудь.

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