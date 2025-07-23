Женщинам подсказали способ оценить состояние здоровья по менструальным выделениям

Гинеколог Илюхина: Болезненные менструации указывают на эндометриоз

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что женщины могут оценить состояние здоровья по менструальным выделениям. В своем Telegram-канале она подсказала способ это сделать.

«Обильные и скудные выделения могут говорить о многих проблемах — от анемии до дисфункции яичников», — пояснила Илюхина. Также она отметила, что женщинам следует обратить внимание на болезненность менструации, так как она может указывать на воспаление, эндометриоз или гормональный сбой.

Если цикл является нерегулярным, то это может говорить о стрессе, синдроме поликистозных яичников или проблемах с щитовидной железой, добавила медик. В заключение Илюхина посоветовала не списывать перечисленные симптомы на то, что они есть у всех, а посетить врача, особенно если подобные проблемы повторяются во время каждой менструации.

Ранее физиотерапевт Джо Уэйкфилд-Скарр посоветовала женщинам не отказываться от бюстгальтеров. В противном случае, по ее словам, обвиснет грудь.