Звезда сериала «Слово пацана» показала фото в купальнике

Российская актриса Елизавета Базыкина показала фото в купальнике

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда сериала «Слово пацана» разместила снимок, на котором позировала напротив зеркала в белом слитном купальнике. Упомянутое изделие на тонких бретелях, декорированное поясом из камней, имело вырез в области живота.

Помимо этого, артистка надела черные брюки со рваной штаниной и меховые тапки. Вдобавок она распустила завитые в крупные локоны светлые волосы.

Ранее в апреле звезда сериала «Слово пацана» кардинально сменила имидж. Актриса Базыкина показала новую стрижку с короткими волосами.