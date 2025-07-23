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11:58, 23 июля 2025Ценности

Звезда сериала «Слово пацана» показала фото в купальнике

Российская актриса Елизавета Базыкина показала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizavetabazykina

Российская актриса театра и кино Елизавета Базыкина показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя звезда сериала «Слово пацана» разместила снимок, на котором позировала напротив зеркала в белом слитном купальнике. Упомянутое изделие на тонких бретелях, декорированное поясом из камней, имело вырез в области живота.

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Помимо этого, артистка надела черные брюки со рваной штаниной и меховые тапки. Вдобавок она распустила завитые в крупные локоны светлые волосы.

Ранее в апреле звезда сериала «Слово пацана» кардинально сменила имидж. Актриса Базыкина показала новую стрижку с короткими волосами.

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