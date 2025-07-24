Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 24 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об аналогах Snickers и Twix после отказа крупных сетей от батончиков

Депутат Делягин: Аналоги батончиков Snickers и Twix уже производятся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Американская компания Mars производит шоколадные батончики в России, завышая цены, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал последствия остановки продажи крупнейшим российским ретейлером X5 некоторой продукции компании.

Ранее стало известно, что две сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» перестанут торговать батончиками Snickers и Twix из-за несоответствия предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Отгрузки сладостей уже приостановлены.

«Будут другие производители выпускать батончики или они нормализуют цены», — заявил депутат. Делягин полагает, что аналоги батончиков уже производятся, но допускаются лишь на менее известных прилавках.

Россиян предупреждали о подорожании некоторых сладостей — в феврале американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» уведомили партнеров о повышении отгрузочных цен. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобы и масло. Производители сладостей планировали поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16-19 процентов, на конфеты «Коркунов» — на 11-19 процентов, на шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5-15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни культовый рестлер Халк Хоган

    «Маленькая победоносная война». Почему Таиланд и Камбоджа начали танковые бои на границе и чем это угрожает российским туристам?

    Премьер Великобритании связался с Зеленским из-за скандального закона

    Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

    На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

    В США выразили раздражение из-за Ермака

    Блогерше Лерчек продлили арест

    Россиянин побывал на беспощадном пиршестве крабов и показал все на видео

    Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

    В МВФ предупредили о проблемах в экономике из-за подписанного Зеленским закона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости