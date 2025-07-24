В Госдуме высказались об аналогах Snickers и Twix после отказа крупных сетей от батончиков

Депутат Делягин: Аналоги батончиков Snickers и Twix уже производятся

Американская компания Mars производит шоколадные батончики в России, завышая цены, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал последствия остановки продажи крупнейшим российским ретейлером X5 некоторой продукции компании.

Ранее стало известно, что две сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» перестанут торговать батончиками Snickers и Twix из-за несоответствия предложенных поставщиком условий «принципам справедливого ценообразования». Отгрузки сладостей уже приостановлены.

«Будут другие производители выпускать батончики или они нормализуют цены», — заявил депутат. Делягин полагает, что аналоги батончиков уже производятся, но допускаются лишь на менее известных прилавках.

Россиян предупреждали о подорожании некоторых сладостей — в феврале американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» уведомили партнеров о повышении отгрузочных цен. Причиной называют рост биржевых цен на сырье — какао-бобы и масло. Производители сладостей планировали поднять цены на шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty на 16-19 процентов, на конфеты «Коркунов» — на 11-19 процентов, на шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5-15 процентов.

