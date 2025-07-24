Деревья упали и придавили несколько автомобилей в Москве

На востоке Москвы деревья упали из-за сильного ливня и придавили несколько авто

В Москве из-за сильных ливней упали деревья и придавили несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел на Чусовой улице на востоке столицы. На фото с места происшествия видно, как упавшие из-за непогоды деревья повредили несколько машин, которые припаркованы во дворе жилого многоэтажного дома.

Исходя из кадров, удар пришелся на кроссовер Jetour с символикой такси, а также на Renault Duster и внедорожник Range Rover Sport.

Ранее в столице сняли на видео, как из-за мощных ливней по улицам поплыли мусорные баки. На кадрах один мусорный бак зеленого цвета отделился от стоящих на участке и движется по дороге. Также видно, что один из баков уже «приплыл».

До этого жителей Подмосковья почти сдуло ветром во время сильного ливня. В сети появились кадры, на которых ветер «сдувает» стоящих на платформе «Люберцы-1» людей.