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15:51, 24 июля 2025Экономика

Жителей Подмосковья практически сдуло ветром во время штормового ливня

Жителей Подмосковья начало сдувать ветром из-за дождя
Мария Черкасова
СюжетЛивень в Москве

На Подмосковье обрушился тропический ливень. Видео с россиянами, которых фактически сдувает ветром, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадры попала платформа «Люберцы-1». На видео ветер фактически сдувает находящихся на ней людей.

Из-за ливня житель Раменского решил добраться до автомобиля на сапборде. Столичные власти рекомендовали водителям использовать метро или отложить поездки на личном транспорте на более позднее время — после 19:00. В центре столицы прошел град.

Из-за непогоды Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столице и Подмосковье.

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