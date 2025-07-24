Жителей Подмосковья практически сдуло ветром во время штормового ливня

На Подмосковье обрушился тропический ливень. Видео с россиянами, которых фактически сдувает ветром, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадры попала платформа «Люберцы-1». На видео ветер фактически сдувает находящихся на ней людей.
Из-за ливня житель Раменского решил добраться до автомобиля на сапборде. Столичные власти рекомендовали водителям использовать метро или отложить поездки на личном транспорте на более позднее время — после 19:00. В центре столицы прошел град.
Из-за непогоды Гидрометцентр объявил «желтый» уровень опасности в столице и Подмосковье.