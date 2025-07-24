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13:04, 24 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей
Мария Черкасова

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера четверга, 24 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует с 12:00 до 18:00. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 21:00 24 июля.

В столице также ожидается переменная облачность. Температура поднимется до плюс 25-27 градусов. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что глобальное потепление, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, влечет и позитивные последствия для России. Например, изменение климата приведет к более продуктивному развитию сельского хозяйства в средней полосе.

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