Москвичей предупредили об опасности

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей

В столице объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера четверга, 24 июля. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение действует с 12:00 до 18:00. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 21:00 24 июля.

В столице также ожидается переменная облачность. Температура поднимется до плюс 25-27 градусов. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что глобальное потепление, вопреки распространенному мнению о его однозначно негативном влиянии, влечет и позитивные последствия для России. Например, изменение климата приведет к более продуктивному развитию сельского хозяйства в средней полосе.