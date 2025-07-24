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13:59, 24 июля 2025Спорт

Гимнастка снялась в прозрачной тунике с вырезом на животе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @samira__mustafaeva

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке российская и азербайджанская спортсменка позировала в прозрачной тунике с вырезом на животе, из-под которой виднелся черный купальник. Она написала, что находится на отдыхе в Испании. На гимнастку подписаны более одного миллиона человек.

Ранее Мустафаева назвала способы для борьбы с жиром внизу живота. Спортсменка посоветовала сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность, а не концентрироваться на избавлении от недостатков в определенном месте.

Мустафаева родилась в Петербурге и выступала за сборную как России, так и Азербайджана. На ее счету бронзовые награды на чемпионатах мира 2009 и 2010 годов.

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