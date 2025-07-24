Извращенец попался на воровстве женского белья и объявил себя простым коллекционером

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам, арестованный за серийные кражи женского нижнего белья, объявил себя простым коллекционером. Об этом пишет The Thaiger.

32-летний Паэ приехал в Бурирам из провинции Удонтхани в качестве сотрудника передвижного парка развлечений, который должен был работать при храме во время религиозного праздника. 22 июля мужчину задержали по обвинению в воровстве. Во время обыска в его комнате при храме полицейские обнаружили 28 пар женских трусиков и 25 бюстгальтеров.

На допросе Паэ сознался в кражах. Он сказал, что воровал белье из общежития, расположенного в 200 метрах от храма. При этом мужчина заявил, что не является извращенцем и не использовал украденные трусики с целью сексуального удовлетворения. Паэ настаивал, что всего лишь увлекается коллекционированием женского белья. В полиции отнеслись к этим заявлениям скептически.

Паэ был убежден, что его не арестуют, так как он живет в другой провинции. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы и штраф 10 тысяч батов (24,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Японии мужчину задержали при попытке украсть женское белье из прачечной самообслуживания. Дома у извращенца нашли несколько сотен трусиков и бюстгальтеров, отсортированных по цветам.

