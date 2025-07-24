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15:27, 24 июля 2025Экономика

Крепкий рубль назвали палкой о двух концах

Reuters: Укрепление рубля обернулось снижением доходов российского бюджета
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Укрепление рубля оказалось для российской экономики палкой о двух концах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно напомнило, что рост курса российской валюты на 45 процентов по отношению к доллару с начала года сделал его одной из самых динамичных валют мира. Данная динамика была прежде всего обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, а также оптимизмом в связи с надеждами на скорое урегулирование конфликта на Украине.

Ставки по рублевым депозитам взлетели выше 20 процентов, что сделало российскую валюту привлекательной для вкладчиков и спекулятивных вложений. Кроме того, слабость американской валюты, индекс которой потерял 6,6 процента после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении пошлин в День освобождения, также способствовала укреплению рубля. Отмечается, что укрепление рубля помогает регулятору бороться с инфляцией, удешевляя импорт.

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Агентство напоминает, что хотя многие западные компании и банки покинули Россию, она остается крупнейшим экспортером нефти и сельскохозяйственной продукции, а также 11-й по величине экономикой мира. Стремление же Москвы переориентировать торговлю на незападные валюты, особенно на юань, может иметь долгосрочные последствия для мирового доминирования доллара.

Юань уже обогнал доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой России. В 2024 году 95 процентов торговли России с Китаем осуществлялось в юанях и рублях. Объем торгов юанем и рублем на Московской бирже в 2024 году достиг 33 триллионов рублей. В 2025 году рубль укрепился по отношению к юаню на 25 процентов. Энергетические компании репатриируют выручку в юанях, а импортеры используют юани для покупки товаров. Большинство аналитиков теперь ориентируются на курс рубля к юаню, а не на доллар.

Однако, как отметило агентство, правительство России стремится к ослаблению рубля. По мнению аналитиков, если российская валюта останется сильной, то казна может потерять 2,4 процента доходов в 2025 году. Сильный рубль означает, что долларовые доходы от продажи энергоносителей приносят меньше рублей в российский бюджет.

По прогнозам, маловероятно, что доллар в России подорожает до 100 рублей, хотя экспортеры бы только выиграли от этого. Вероятнее всего, стоимость доллара достигнет 85-86 рублей.

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