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17:44, 24 июля 2025Экономика

Лжериелтор обманула знакомых на десятки миллионов рублей при покупке квартиры

Лжериелтор из Москвы обманула знакомых на 27 млн рублей при покупке квартиры
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Лжериелтор из Москвы обманула троих знакомых на десятки миллионов рублей при покупке квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По информации ведомства, 63-летняя злоумышленница предложила помочь знакомым с покупкой жилья по льготной программе и убедила их перевести ей деньги — около 27 миллионов рублей. После этого лжериелтор, уточнили в пресс-службе, «для придания видимости гражданско-правовых отношений передала потерпевшим заверенную у нотариуса расписку, в которой были указаны ее старые установочные данные», а затем под разными предлогами начала откладывать решение жилищного вопроса. Через некоторое время женщина перестала выходить на связь. Полученные от знакомых деньги она потратила на свои нужды.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую. Следователи установили, что она не имела реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Сургута поверила мошенникам и лишилась единственного жилья.

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