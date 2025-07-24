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14:50, 24 июля 2025Бывший СССР

Массированный удар КАБ по центру Харькова попал на видео

Массированный удар КАБ российской армии по центру Харькова попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

В центре Харькова произошли мощные взрывы после ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) Российской армии по центру города. Массированный удар попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

«В центре Харькова прилеты, удары КАБами», — рассказал источник канала.

Отмечается, что в городе произошла серия взрывов. Как утверждают авторы сообщения, основная часть из них пришлась на Шевченковский район. Целями атак стали объекты энергетики и инфраструктура Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в Харькове были замечены наемники из Средней Азии. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, они плохо понимают русский язык и испытывают финансовые трудности.

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