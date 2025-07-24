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13:57, 24 июля 2025Бывший СССР

Мишустин встретился с Пашиняном

Премьер России Мишустин встретился на Алтае с лидером Армении Пашиняном
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в Республике Алтай с лидером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянских связей в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны договорились продолжить создавать благоприятные условия для развития проектов в области российско-армянских отношений.

Ранее глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Армения и Европейский союз начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.

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