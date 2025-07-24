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13:28, 24 июля 2025Из жизни

Мужчина подлил коллеге «эликсир правды» и попал в тюрьму

В Китае мужчина решил подмешать коллеге «эликсир правды», чтобы узнать его планы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Китае сотрудник компании подмешал коллеге в напиток «эликсир правды» чтобы узнать его рабочие планы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ли купил во время командировки купил некую сывоортку, которую ему продали под видом «эликсира правды». Продавец утверждал, что несколько капель заставят человека выложить все. Ли решил испытать ее на коллеге по фамилии Ван. 29 августа 2022 года он впервые подлил вещество в бокал Вана во время ужина. Тот выпил, почувствовал головокружение и тошноту, но списал симптомы на недомогание. Ли повторил эксперимент 13 октября и 6 ноября, добавляя «эликсир» Вану в пиво и чай.

Только после третьего случая Ван заподозрил неладное и сдал анализы. В моче и волосах обнаружили следы психотропных веществ. На деле «эликсир» оказался смесью клоназепама и ксилазина. В итоге суд признал Ли виновным, он попал в тюрьму — его приговорили к трем годам и трем месяцам заключения и штрафу в 10 тысяч юаней (около 120 тысяч рублей). Что именно планировал выяснить преступник, не уточняется.

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