На окраинах Красноармейска в ДНР начались бои

На окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) начались бои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — сообщил источник агентства, добавив, что речь идет о столкновениях в окрестностях поселка Зверево и на подступах к улице Павла Поповича.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении трех суток не могут зачистить Красноармейск от российских диверсионно-штурмовых групп, пробившихся туда 20 июля. Отмечается, что российские военные должны были закрепиться в городе и дождаться подкреплений, чтобы взять под контроль улицу Защитников Украины.

До этого российские войска в результате успешных боевых действий осуществили мощный прорыв обороны ВСУ у Мирнограда. Отмечается, что российские войска также продвигаются в районе Нового Шахового.