Российские войска в результате успешных боевых действий осуществили мощный прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Мирнограда. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).
«Под контроль Вооруженных сил России уже перешли Бойковка, Новоторецкое и Федоровка. Также они давят в районе Маяка и Панковки — там идут бои», — приводится в публикации сообщение украинского аналитического проекта.
Отмечается, что российские войска также продвигаются в районе Нового Шахового.
Ранее стало известно, что российские войска продвинулись к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что ВС России на покровском направлении смогли занять населенный пункт Бельгийка.