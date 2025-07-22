Военкоры рассказали о мощном прорыве обороны ВСУ у Мирнограда

RusVesna: Российские войска осуществили мощный прорыв обороны ВСУ у Мирнограда

Российские войска в результате успешных боевых действий осуществили мощный прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Мирнограда. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Под контроль Вооруженных сил России уже перешли Бойковка, Новоторецкое и Федоровка. Также они давят в районе Маяка и Панковки — там идут бои», — приводится в публикации сообщение украинского аналитического проекта.

Отмечается, что российские войска также продвигаются в районе Нового Шахового.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Отмечается, что ВС России на покровском направлении смогли занять населенный пункт Бельгийка.

