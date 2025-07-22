Российские войска продвинулись у Красноармейска

ВС России продвинулись к югу от Красноармейска

Российские войска продвинулись к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части смогли прорваться к югу от Покровска», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска на покровском направлении смогли занять населенный пункт Бельгийка.

Ранее стало известно, что российская разведгруппа устроила засаду на машину Вооруженных сил Украины в Красноармейске. В сети распространяются кадры атаки российских диверсантов.