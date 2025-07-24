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22:59, 24 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли ложь Зеленского о России

Депутат Рады Дубинский: Заявления о якобы русских агентах в НАБУ являются фейком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что решение украинского президента Владимира Зеленского опровергло ложные заявления о существовании якобы российских агентов в антикоррупционных органах Украины.

«С какой скоростью Зеленский, Урсулы и Стармеры сами доказали: никаких "агентов Кремля" не существует. Все это — фикция», — отметил депутат, добавив, что, будучи в состоянии эмоционального напряжения, Зеленский вместе с Василием Малюком (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявляли, что в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) работают «русские агенты», и поэтому это ведомство должно быть ликвидировано.

«Прошло два дня — и тем же НАБУ/САП, по звонку из Брюсселя, полномочия возвращают. А Зеленский лично вносит закон», — подчеркнул Дубинский.

22 июля Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны. Из-за действий украинской власти более тысячи человек вышли на митинг в Киеве, чтобы выразить поддержку НАБУ и САП.

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