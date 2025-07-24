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19:01, 24 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли трехэтапный план свержения Зеленского

«Страна.ua»: Против Зеленского начали реализовывать трехэтапный план свержения
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Sylvest Andersen / GettyImages

Против президента Украины Владимира Зеленского начал реализовываться план свержения в связи с готовностью пойти на уступки протестующим против ограничений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

То, что Зеленский продемонстрировал готовность идти на компромисс, вдохнуло в протесты новую силу, поскольку заявление президента выглядело так то, что он «прогнулся». А это значит, что нужно давить и дальше, отмечают журналисты.

План свержения главы государства состоит из трех этапов. Первый из них — добиться полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. В случае, если Зеленский пойдет на это, то он покажет «стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти».

Второй этап — добиться свержения главы офиса президента Украины Андрея Ермака и недавно назначенную главой правительства Юлию Свириденко.

«При этом акции протеста будут продолжаться и подойдут к третьему этапу: президенту предложат выбор — либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем», либо уйти в отставку"», — заключили журналисты.

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