На Украине рассказали о трехэтапном плане свержения Зеленского. Что в него входит и кто за ним стоит?

Начавшийся на Украине протест запустит трехэтапный план свержения Зеленского

Начавшиеся на Украине протесты из-за закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных структур, могут запустить трехэтапный план свержения президента страны Владимира Зеленского, утверждает издание «Страна.ua».

По мнению авторов, Зеленский сам себе создал проблему, пообещав внести на следующей неделе законопроект, «гарантирующий независимость» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), полномочия которого и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) он сам же ограничил законом, подписанным 22 июля.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Однако источники «Страны» в Офисе президента отрицают намерения вернуть НАБУ все прежние полномочия, назвав заявление о подготовке законопроекта «имитацией готовности прислушиваться к протестам». При этом демонстрация Зеленским готовности идти на уступки и компромиссы якобы вдохнула в участников протестов новую силу, и поэтому давление на президента будет только увеличиваться.

За протестами стоят в первую очередь внутренние силы, считают журналисты

«Страна» отвергла предположение, что за протестами стоит Запад, назвав основными его зачинщиками альянс экс-президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и грантовых структур, близких к Демократической партии США.

И Порошенко, и грантовики чувствовали, что после победы Трампа на выборах в США грядет их полная зачистка Зеленским, а потому начали силами своих ресурсов (медиа и лояльные им сотрудники НАБУ) атаку на президента, которую Банковая и решила остановить, подчинив себе НАБУ «Страна.ua»

Среди других заинтересованных в продолжении протестов названы олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ряд других крупных бизнесменов (их имена не приводятся). Кроме того, издание допускает присоединение к протестам недовольных насильственной мобилизацией или родственников мобилизованных, а также и непосредственно военных, включая влиятельных командиров армии. «В целом, разочарование во власти и лично в Зеленском в обществе нарастает уже давно, также как и протестный потенциал. Но выплеснутся ему наружу мешало распространенное убеждение, что "во время войны протестовать нельзя". Нынешние акции показали — можно. А потому не исключено, что теперь протесты будут идти по нарастающей и по самым разным поводам», — считает издание.

Выделены три этапа протестов, которые могут привести к уходу Зеленского

Как заявляет «Страна», цели протеста разбиты на несколько этапов, выделив три из них.

Протесты во Львове, 23 июля Фото: Olena Znak / Anadolu / GettyImages

Первый — добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. В случае этого президент «покажет свою стратегическую слабость и потеряет управляемость вертикалью власти», отмечается в материале. Также он тем самым потеряет лояльность и верность силовиков

Второй — добиться отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и недавно занявшей пост премьер-министра Юлии Свириденко. Для этого организаторы протестов планируют использовать противоречия внутри президентской команды, где Ермаком многие недовольны, считают авторы. А отставка руководителей Офиса и правительства окончательно разбалансирует систему власти Зеленского.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Офиса президента Андрей Ермак Фото: Denis Balibouse / Reuters

Третий — предложение от протестующих Зеленскому выбрать: «либо превратиться в свадебного генерала, который не управляет страной и является лишь "местоблюстителем", либо уйти в отставку». Авторы допускают и более жесткий вариант — принуждение Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа (не указывается, каким образом).

Зеленский, считают в «Стране», может противостоять этому, пытаясь «заболтать» протест обещаниями вернуть НАБУ полномочия, при этом не выполнять их и надеясь, что акции «рано или поздно рассосутся».

Отмечается, что на военном конфликте это может сказаться в виде подрыва доверия к высшему военно-политическому руководству и снижения боевого духа военных. А в случае потери Зеленским власти или внутренней дестабилизации в стране с участием армии это приведет к кардинальному изменению военной ситуации. «В последнем случае Украину ждет либо полный военный разгром, либо принятие российских условий мира», — заключает «Страна».