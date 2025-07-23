«Гоните его с поста!» Зеленский подписал противоречивый закон и вызвал протесты на Украине. Почему это может разгневать Трампа?

Axios: Упразднение НАБУ может испортить улучшившиеся отношения с США

Решение президента Украины Владимира Зеленского ограничить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может резко ухудшить отношения с США, которые за последнее время «потеплели». Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий двух антикоррупционных ведомств. В ответ на это жители Киева, Одессы, Днепра и Львова вышли на протесты против принятия закона. Митингующие начали скандировать матерные лозунги в адрес офиса президента, а к протестной акции в украинской столице присоединился мэр города Виталий Кличко.

В частности, по мнению издания, Украина ассоциируется у президента США Дональда Трампа с коррупцией, из-за чего он хочет свернуть ей любую помощь. Действия Зеленского могут вызвать еще большее разочарование в Белом доме, что приведет к окончательному прекращению военных поставок.

Зеленский играет с огнем, учитывая прошлые заявления Трампа о том, что Украина крайне коррумпирована, а сам Зеленский — «диктатор без выборов», поскольку на Украине действует военное положение Axios портал

Об угрозе свертывания странами Запада помощи предупреждает также агентство Bloomberg. Кроме того, уточняется, что Киеву могут отказать во вступлении в Европейский союз (ЕС) на основании проблем с коррупцией.

При этом, как отмечает «Страна.ua» Зеленский хотел добиться прямо противоположного результата. По данным украинского издания, в Киеве рассчитывали на безразличие Трампа к действиям против НАБУ и САП.

Кроме того, украинское руководство надеялось улучшить отношения с Белым домом, так как эти структуры были созданы и управлялись при участии Демократической партии США.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Трамп заподозрил Украину в масштабных хищениях

На фоне действий Зеленского Трамп заявил, что США при администрации Джо Байдена передали Украине огромные средства на закупку вооружений, однако Киев вряд ли потратил все эти деньги по назначению.

Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 миллиардов долларов. Предполагалось, что они будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику Дональд Трамп президент США

Он также выразил уверенность, что его администрация «захочет когда-нибудь разузнать» больше подробностей о финансовой и военной поддержке Украины при Байдене. Тем не менее, глава государства никак не прокомментировал последние события вокруг НАБУ и САП.

Действия Зеленского разозлили сторонников помощи Украине

Действия Зеленского против антикоррупционных ведомств разозлили американских политиков, выступающих за помощь Киеву. В частности, дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала эти решения.

Это решение поистине, невероятно глупое. Оно происходит в самое неподходящее время Меган Моббс дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога

Дочь американского спецпосланника добавила, что полномочия НАБУ были ограничены «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения. По ее словам, подобные действия также «дают преимущество России».

Украинцев призвали выгнать Зеленского

Хотя Белый дом и спецпредставитель по Украине Келлог пока никак не комментировали произошедшее, ряд сторонников Трампа уже раскритиковали действия Зеленского.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала украинцев избавиться от него.

Благодарю украинский народ! Выгоните его с поста! А Америка должна прекратить финансирование и отправку оружия! Марджори Тейлор Грин член Палаты представителей от штата Джорджия

Кроме того, политик назвала Зеленского «диктатором», который «отказывается заключить мирный договор и прекратить конфликт». Она также похвалила украинцев за участие в митингах против его действий в отношении НАБУ и САП.

Действия Зеленского вызвали недовольство в Европе

Помимо США, действия Зеленского вызывают недовольство и в странах Евросоюза. Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал президента Украины отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств.

«Еще не поздно пересмотреть это решение. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий», — указал министр.

При этом, как отмечает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, ограничение полномочий НАБУ и САП представляет собой «антиамериканский переворот», который совершил Зеленский.

Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было бюро колониального надзора Вашингтона на Украине. Сейчас события начнут развиваться быстрее Золтан Кошкович аналитик венгерского Центра фундаментальных прав