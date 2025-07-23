Кошкович: Упразднение НАБУ стало антиамериканским переворотом Зеленского

Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) представляет собой «антиамериканский переворот», который совершил президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было бюро колониального надзора Вашингтона на Украине. Сейчас события начнут развиваться быстрее», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский подписал закон, направленный против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Британское издание The Spectator предупредило, что Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против Киева в связи с сокращением полномочий антикоррупционных агентств. Сообщается, что западные дипломаты предупреждали Зеленского о том, что принятие скандального закона может поставить под угрозу вступление страны в Евросоюз, а также привести к рестрикциям и отмене безвизового режима.