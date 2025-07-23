Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) представляет собой «антиамериканский переворот», который совершил президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети Х.
«Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было бюро колониального надзора Вашингтона на Украине. Сейчас события начнут развиваться быстрее», — отметил эксперт.
Ранее Зеленский подписал закон, направленный против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
Британское издание The Spectator предупредило, что Европейский союз (ЕС) может ввести санкции против Киева в связи с сокращением полномочий антикоррупционных агентств. Сообщается, что западные дипломаты предупреждали Зеленского о том, что принятие скандального закона может поставить под угрозу вступление страны в Евросоюз, а также привести к рестрикциям и отмене безвизового режима.