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19:22, 24 июля 2025Мир

На Западе допустили пророссийскую замену Зеленского

Профессор Малинен: Зеленского могут заменить на пророссийского лидера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на лидера, чьи взгляды будут близки к пророссийским. Такое развитие событий допустил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Процесс смены руководства на Украине начался», — констатировал профессор.

По словам Малинена, на Украине может появиться «полупророссийская замена» Зеленскому. По его словам, этому будут предшествовать такие события, как прорыв российских войск в Донецкой народной республике и усиление голосов тех, кто выступает за свержение действующего украинского лидера.

Ранее Малинен заявил, что Украине необходимо изгнание Зеленского и достижение мира.

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