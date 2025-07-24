Профессор Малинен: Зеленского могут заменить на пророссийского лидера

Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на лидера, чьи взгляды будут близки к пророссийским. Такое развитие событий допустил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Процесс смены руководства на Украине начался», — констатировал профессор.

По словам Малинена, на Украине может появиться «полупророссийская замена» Зеленскому. По его словам, этому будут предшествовать такие события, как прорыв российских войск в Донецкой народной республике и усиление голосов тех, кто выступает за свержение действующего украинского лидера.

Ранее Малинен заявил, что Украине необходимо изгнание Зеленского и достижение мира.