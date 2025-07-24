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23:27, 24 июля 2025Мир

На Западе назвали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду

В Affaritaliani назвали невозможным вступление Молдавии в ЕС из-за Санду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Поведение президента Молдавии Майи Санду делает присоединение ее страны к Евросоюзу (ЕС) невозможным, говорится в статье, которую опубликовала итальянская онлайн-газета Affaritaliani.

По мнению автора статьи Маттео Кастаньи, молдавский лидер представляет собой пример еще одного небольшого европейского диктатора. Брюссель может простить излишнюю политическую горячность, однако не готов мириться с отказом от демократических ценностей, отмечает обозреватель.

«Порой она становится опасной для окружающих. Она может начать кричать, вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в самом начале без всякой видимой причины», — говорится в публикации.

Ранее лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что за пять лет нахождения Санду у власти страну покинула восьмая часть населения. Он назвал цифру 300 тысяч человек.

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