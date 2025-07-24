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10:50, 24 июля 2025Мир

На Западе подняли вопрос о независимости антикоррупционных органов на Украине

Глава МИД Швеции Мальмер усомнилась в независимости НАБУ и САП на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Принятый на Украине закон, накладывающий серьезные ограничения на полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поднимает серьезные вопросы о независимости антикоррупционных органов. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер, передает Politico.

Глава МИД Швеции усомнилась в независимости НАБУ и САП из-за передачи контроля над органами назначенному президентом Украины Владимиром Зеленским генеральному прокурору.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

Ранее стало известно, что украинские власти пытались оправдать Зеленского и доказать странам Запада, что он не узурпировал власть. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, а также другие высокопоставленные чиновники из команды Зеленского начали звонить и отправлять сообщения западным дипломатам в попытке оправдать политика.

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