На Западе подняли вопрос о независимости антикоррупционных органов на Украине

Глава МИД Швеции Мальмер усомнилась в независимости НАБУ и САП на Украине

Принятый на Украине закон, накладывающий серьезные ограничения на полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поднимает серьезные вопросы о независимости антикоррупционных органов. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер, передает Politico.

Глава МИД Швеции усомнилась в независимости НАБУ и САП из-за передачи контроля над органами назначенному президентом Украины Владимиром Зеленским генеральному прокурору.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны.

Ранее стало известно, что украинские власти пытались оправдать Зеленского и доказать странам Запада, что он не узурпировал власть. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, а также другие высокопоставленные чиновники из команды Зеленского начали звонить и отправлять сообщения западным дипломатам в попытке оправдать политика.