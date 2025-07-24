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20:03, 24 июля 2025Наука и техника

Найден эффективный способ борьбы с распространенной формой рака

Nature: Ингибитор фермента NNMT помог остановить развитие рака яичников
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Чикагского университета предложили новый подход к лечению рака яичников, нацелив терапию не на опухолевые клетки, а на окружающие их фибробласты. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Рак яичников высокой степени злокачественности — самый распространенный и смертельный вид этого заболевания. Его трудно выявить на ранних стадиях, а после стандартного лечения он часто возвращается, становясь устойчивым к терапии. Одной из причин этой устойчивости является активность особых клеток стромы — ракоассоциированных фибробластов (CAF). Они не просто поддерживают структуру ткани, но и помогают опухоли прятаться от иммунной системы.

Исследования показали, что ключевую роль в этом процессе играет фермент NNMT. Он изменяет работу фибробластов, заставляя их выделять вещества, которые превращают иммунные клетки в супрессоры иммунного ответа. Команда нашла мощный ингибитор NNMT и протестировала его на животных моделях рака яичников.

Результат оказался впечатляющим: новый препарат снижал опухолевую нагрузку и восстанавливал активность иммунных клеток. А в сочетании с ингибиторами контрольных точек (одним из методов иммунотерапии) он практически полностью останавливал рост опухоли.

Ученые подчеркивают, что этот подход открывает принципиально новое направление в терапии: воздействовать на нераковые клетки, которые поддерживают опухоль, тем самым делая традиционные методы лечения значительно более эффективными.

Ранее ученые сообщили о том, что вирус простого герпеса первого типа (HSV‑1) может стать новым оружием против рака.

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