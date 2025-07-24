Названа цена самой дешевой квартиры-студии в Петербурге

Стоимость самой дешевой квартиры-студии Петербурга оценили в 3,8 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры-студии Петербурга, доступной для покупки на первичном рынке жилья, оценили в 3,8 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о лоте, который расположен в Красногвардейском районе города. За указанную выше цену новому собственнику достанется студия площадью 22,5 квадратных метра. Сдача объекта запланирована на третий квартал следующего года.

Ранее в июле стало известно, что наиболее бюджетная квартира в Сочи со сдачей в нынешнем году продается за 8,4 миллиона рублей. С таким бюджетом удастся приобрести студию метражом 24 квадрата в Адлерском районе, находящуюся на первом этаже многоквартирного дома.

