Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:41, 24 июля 2025Ценности

Названы опасные для здоровья предметы гардероба

Гастроэнтеролог Джули Томсон: Джинсы с высокой талией вызывают рефлюкс
Мария Винар

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

Модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд совместно с экспертами назвала опасные для здоровья предметы гардероба. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь в список попала обувь на плоской подошве, в частности балетки и вьетнамки. Представительница Королевского колледжа подологии Эмма Макконнаки объяснила, что она может вызывать боль в своде стопы и пятках. При этом для тех людей, кто на протяжении дня долго стоит на ногах, такая обувь приводит к подошвенному фасцииту.

Гастроэнтеролог-диетолог Джули Томсон, в свою очередь, отметила джинсы с высокой талией из-за риска усугубления симптомов рефлюкса. «Если человек наденет джинсы с завышенной талией утром, то к концу дня может почувствовать себя некомфортно из-за вздутия живота», — пояснила специалист.

Материалы по теме:
«Ничего подобного раньше не существовало». Мир помешался на аномальной худобе. Как она вошла в моду и стала признаком богатства?
«Ничего подобного раньше не существовало». Мир помешался на аномальной худобе. Как она вошла в моду и стала признаком богатства?
13 мая 2025
Молодежь массово вышла на улицы в мятой и грязной одежде. Почему неопрятность вдруг стала модной и при чем тут консерваторы?
Молодежь массово вышла на улицы в мятой и грязной одежде. Почему неопрятность вдруг стала модной и при чем тут консерваторы?
3 июля 2025

Скинни-джинсы, напротив, провоцируют недержание мочи. Эксперт по тазовому дну Стефани Тейлор утверждает, что длительное напряжение мышц живота при ходьбе в таких штанах может создать нагрузку на суставы и мышцы, вызывая боль и затрудненное дыхание.

Кроме того, в данном перечне оказалось корректирующее белье. Доктор Филиппа Кей отмечает, что утягивающие корсеты оказывают давление на желудок, вызывая тем самым рефлюкс и вздутие живота. Ее коллега, доктор Майкл Шактер, также упомянул тесные бюстгальтеры. По его словам, они способны нарушить кровоток. «Большая часть оставшейся жидкости отводится в лимфатические узлы вдоль грудины. Бюстгальтеры и другая тесная одежда могут препятствовать оттоку», — предупредил врач.

В заключение собеседники журналистки выделили сумки через плечо. Они считают, что ношение тяжелого аксессуара приводит не только к проблемам с плечами и спиной, но и к головным болям и артриту.

Ранее сообщалось, что английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус попала в больницу из-за узких брюк.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта информация о пилоте упавшего в Амурской области самолета

    Россиянам назвали единственную альтернативу доллару

    Украинская чемпионка отказалась стоять на пьедестале с российским фехтовальщиком

    Заместитель прокурора российского города попал под уголовную статью

    Россиянин помог знакомым откосить от армии и 51 раз глотал эндоскоп

    В Кремле высказались о работе над встречей Путина и Зеленского

    Сторонники Зеленского в Конгрессе США осудили меры против НАБУ и САП

    Турция представила новую ракету-носитель

    Песков рассказал о диалоге США и России

    Власти Сочи рассказали о ситуации в городе после ночной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости