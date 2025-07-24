Немецкий депутат нарисовал свастику

В немецком парламенте во время голосования нарисовали свастику на бюллетене

Неизвестный немецкий депутат во время голосования в парламенте федеральной земли Баден-Вюртембург нарисовал свастику в бюллетене для тайного голосования. Об этом сообщила председатель ландтага и депутат от партии «Зеленых» Мюхтерем Арас, ее слова приводятся на официальном сайте законодательного органа.

«Это просто возмутительно», — прокомментировала ситуацию спикер, являющаяся выходцем из семьи турецких мигрантов.

По словам Арас, изображение свастики стало «позором парламента». Она напомнила, что использование этого символа в Германии уголовно наказуемо.

Ранее выяснилось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях.