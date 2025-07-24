Объявленная в Киеве воздушная тревога не заставила разойтись жгущих файеры протестующих

В Киеве на фоне воздушной тревоги продолжаются протесты против закона о НАБУ

В Киеве объявили воздушную тревогу и угрозу баллистики, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Однако сигнал опасности не заставил разойтись протестующих против закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщает УНИАН, в украинской столице под звуки сирены группа людей зажгла файеры и не думает расходиться. Издание считает, что эти люди являются «засланными казачками» и создают картинку, и задается вопросом, кто заказал их появление на митинге.

Основная часть протестующих разошлась, когда стемнело, однако, по данным УНИАН, на улице появилась группа провокаторов в масках, которая «вызвала недоумение как у самих протестующих, так и у наблюдавших за событиями полицейских». Эти люди принесли плакаты с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Ранее на этой неделе Верховная Рада поддержала проект, отменяющий независимость НАБУ и САП. Решение утвердил, подписав соответствующий закон, президент Владимир Зеленский. После этого в стране вспыхнули протесты и начались митинги. Решения украинских властей также попали под огонь критики их западных сторонников.

