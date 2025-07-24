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03:58, 24 июля 2025Путешествия

Отдыхающие на дальневосточной бухте туристы покрылись мазутом

Слоем мазута покрылись отдыхающие на легендарной бухте Шамора под Владивостоком
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Слоем мазута покрылись отдыхающие на легендарной бухте Шамора под Владивостоком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Бухта с пляжами на Дальнем Востоке давно стала центром притяжения, даже в будни там купаются сотни людей.

Уточняется, что теперь на одежду и обувь отдыхающих ровным слоем ложится нефтяная пленка. Ее происхождение неизвестно.

Ранее во время мониторинга береговой полосы во вторник, 22 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута. Размер сгустков составляет от 3 до 10 сантиметров.

До этого стало известно, что утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются.

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