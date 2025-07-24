Отдыхающие на дальневосточной бухте туристы покрылись мазутом

Слоем мазута покрылись отдыхающие на легендарной бухте Шамора под Владивостоком

Слоем мазута покрылись отдыхающие на легендарной бухте Шамора под Владивостоком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Бухта с пляжами на Дальнем Востоке давно стала центром притяжения, даже в будни там купаются сотни людей.

Уточняется, что теперь на одежду и обувь отдыхающих ровным слоем ложится нефтяная пленка. Ее происхождение неизвестно.

Ранее во время мониторинга береговой полосы во вторник, 22 июля, в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута. Размер сгустков составляет от 3 до 10 сантиметров.

До этого стало известно, что утечки нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» продолжаются.