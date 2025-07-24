В России прокомментировали западные публикации об отношении Путина к Трампу

Депутат Журова: У Путина и Трампа рабочие отношения

У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа рабочие отношения, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат прокомментировала озвученную на Западе оценку, что российский лидер зол, потому что отношения с американским коллегой не сложились.

«Вроде как и ничего обидного не сказали, и ничего провокационного, но осадок останется у людей от прочитанного, что те позитивные сигналы, которые шли от президентов, якобы закончились. Действительно, многие наблюдали за развитием их взаимоотношений. Озвучивались даже версии, что они в гости друг к другу поедут, проведут личные встречи и так далее. Но я уверена, что у них просто рабочие отношения», — отметила Журова.

Наш президент всегда про дело, а не про слова. Поэтому, наверное, ожидает этого и от Трампа, который достаточно много сказал, но какие-то вещи уже пересмотрел. Тут нужно запастись терпением и наблюдать [за позицией и действиями США], как и делает наш президент Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее издание Merkur.de со ссылкой на источники сообщило, что российский президент зол, что отношения с американским коллегой не сложились. По словам источника в российском внешнеполитическом истеблишменте, за 50 дней ультиматума, о котором заявил Трамп, может произойти многое и Путин это знает.