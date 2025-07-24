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10:51, 24 июля 2025Наука и техника

Подтвержден миф о необходимости выключения ПК во время грозы

PC World: Скачки напряжения во время грозы могут вывести ПК из строя
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom  

Журналисты издания PC World рекомендовали выключать из сети компьютер, когда приближается гроза. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы журнала рассказали, что решили подтвердить или опровергнуть популярный миф о том, что работать за персональным компьютером во время грозы опасно. По словам специалистов, природное явление действительно может навредить устройству, если девайс подключен к электрической сети.

«Главную опасность во время грозы представляют, конечно же, вспышки молний», — отметили авторы. По их словам, вспышки вызывают высоковольтные разряды, которые могут перекинуться через силовые кабели на устройства. Журналисты подчеркнули, что компьютеры не защищены от таких скачков энергии. Даже если разряд окажется не сильным, то могут пострадать чувствительные компоненты — материнская плата, оперативная память и твердотельный накопитель.

Поэтому авторы посоветовали не только не работать за ПК во время грозы, но и отключать его от электрической сети. «Отключая компьютер от сети, не забудьте отключить и роутер, поскольку они — одни из наиболее часто выходящих из строя устройств во время гроз», — подытожили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что глюкагоноподобные пептидные агонисты рецепторов (GLP‑1 RAs) могут не только помогать контролировать сахар, но и снижать риск деменции, ишемического инсульта и преждевременной смерти у людей с диабетом 2‑го типа и ожирением.

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