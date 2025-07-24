Пентагон решил обучить украинских военных медиков

Минобороны США планирует потратить четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Американский колледж хирургов также будет обучать полевых хирургов. Занятия будут продолжаться в течение года.
Как говорится в уведомлении Пентагона, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов.
Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), всего за 30 минут.