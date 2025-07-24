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21:46, 24 июля 2025Мир

Пентагон решил обучить украинских военных медиков

Пентагон за год выделит $4 млн на подготовку украинских военных медиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Минобороны США планирует потратить четыре миллиона долларов на обучение украинских военных медиков, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Американский колледж хирургов также будет обучать полевых хирургов. Занятия будут продолжаться в течение года.

Как говорится в уведомлении Пентагона, Фонд Генри М. Джексона по развитию военной медицины (HJF) и его субподрядчик Aspen Medical будут курировать подготовку хирургов.

Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ), всего за 30 минут.

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