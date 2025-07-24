Переехавшая в Европу юмористка раскрыла удручающий ее факт

Юмористка Приходько заявила, что ее огорчает мусор в метро Берлина

Известная белорусская юмористка Ирина Приходько, живущая в Европе, заявила, что ее огорчает мусор в метро Берлина. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Рада и терки».

Приходько отметила, что она привыкла не мусорить в общественных местах. Юмористка объяснила это тем, что она выросла в Белоруссии. «У нас в Минске чисто. (...) Поэтому то, что я вижу на некоторых станциях метро [в Берлине], меня, конечно, огорчает, удручает. Как же так, почему люди мусор оставляют?» — задалась вопросом она.

Ранее Приходько назвала различия между Россией и Белоруссией. В частности, россияне показались ей более жесткими в общении, чем белорусы.

Перед этим юмористка также рассказала о сильном стрессе из-за эмиграции. Приходько призналась, что первое время за рубежом они с мужем пили алкоголь из-за переживаний об отъезде.