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13:54, 24 июля 2025Россия

Полыхающий в Подмосковье автобус сняли на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшийся на трассе в Подмосковье автобус
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В Московской области очевидцы сняли на видео полыхающий на дороге автобус. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло на Симферопольском шоссе. На кадрах видно почти полностью выгоревшее транспортное средство, объятое языками пламени.

К месту ЧП направились сотрудники МЧС. Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в сети появилось видео мощного возгорания, которое произошло в жилом доме на улице Мытной в Москве. На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на здании. Впоследствии на ролике показана обстановка рядом с многоэтажным домом — на месте работают сотрудники экстренных служб.

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