Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 24 июля 2025Из жизни

Порномодель показала подготовку к сексу с 1113 мужчинами за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Американская порномодель Лили Филлипс раскрыла новые подробности о том, как ей удалось поставить рекорд по количеству сексуальных партнеров за сутки. Об этом сообщает издание The Tab.

Девушка показала, как проходила подготовка к секс-марафону, в ходе которого она, по ее утверждению, переспала с 1113 мужчинами за 12 часов. На видео, которые она опубликовала в TikTok, участники выстраиваются в очередь, многие для анонимности надевают балаклавы.

Перед началом Филлипс ставила на руку каждого участника штамп, который она назвала «знаком почета». После этого порномодель раздавала мужчинам презервативы и наклеивала на грудь стикеры — в качестве своеобразного вознаграждения.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Некоторые участники получили «золотые билеты», которые позволяли им в будущем пройти к ней без очереди. Филлипс заявила, что узнала некоторых мужчин, так как они уже участвовали в подобных мероприятиях прежде.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    На Украине рассказали о злоупотреблении властью Зеленским

    Десятки тысяч жителей российского региона лишились света из-за непогоды

    Бронежилет спас российского военного от одновременной атаки двух дронов ВСУ

    Появились подробности об устроившей погром на российском кладбище толпе

    Обезображенную женщину нашли в ее машине в российском регионе

    Марочко рассказал о вклинивании в оборону ВСУ в Сумской области

    В Москве госпитализировали прямого потомка князей Трубецких и Голицыных

    Си Цзиньпин встретился с руководством ЕС и призвал к здоровым отношениям

    На Западе признали военное превосходство России над Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости