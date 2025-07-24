Порномодель показала подготовку к сексу с 1113 мужчинами за 12 часов

Американская порномодель Лили Филлипс раскрыла новые подробности о том, как ей удалось поставить рекорд по количеству сексуальных партнеров за сутки. Об этом сообщает издание The Tab.

Девушка показала, как проходила подготовка к секс-марафону, в ходе которого она, по ее утверждению, переспала с 1113 мужчинами за 12 часов. На видео, которые она опубликовала в TikTok, участники выстраиваются в очередь, многие для анонимности надевают балаклавы.

Перед началом Филлипс ставила на руку каждого участника штамп, который она назвала «знаком почета». После этого порномодель раздавала мужчинам презервативы и наклеивала на грудь стикеры — в качестве своеобразного вознаграждения.

Некоторые участники получили «золотые билеты», которые позволяли им в будущем пройти к ней без очереди. Филлипс заявила, что узнала некоторых мужчин, так как они уже участвовали в подобных мероприятиях прежде.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.